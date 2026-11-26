Земеделски производители от различни страни в Европейския съюз излязоха на протест в Брюксел срещу предложения нов дългосрочен бюджет на общността. Демонстрацията се провежда паралелно с извънредното заседание на Европейския съвет, на което лидерите обсъждат финансовата рамка на ЕС за периода до 2034 г.

Протестиращите преминаха в близост до сградата на Европейската комисия и мястото, където се провежда срещата на европейските ръководители. За разлика от предишни демонстрации този път земеделците не са получили разрешение да използват селскостопанска техника и участват в шествието пеша.

Предложеният седемгодишен бюджет беше представен от Европейската комисия преди година. Впоследствие той беше преработен по време на ирландското председателство на Съвета на ЕС. В края на миналата седмица председателят на Европейския съвет Антонио Коща представи нов вариант, който е в центъра на дискусиите на днешната среща.

Последните промени предизвикаха недоволство сред водещите европейски земеделски организации. Франция също изрази несъгласие с предложените текстове заради предвиденото финансиране на селското стопанство.