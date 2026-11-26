Кремъл разкритикува проекта за седемгодишен бюджет на Европейския съюз, обвинявайки Брюксел, че цели да удължи войната в Украйна и че финансовите му планове застрашават мирните преговори, предаде ДПА.

На фона на стартиралите днес двудневни дебати на европейските лидери в Брюксел говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че общността демонстрира силен стремеж да отдели мащабни ресурси за финансиране на бойните действия. „Това не са пари за мир“, подчерта той.

По думите му европейските граждани ще разполагат с по-малко средства, тъй като инвестициите в боеприпаси ще лишат правителствата от бюджет за ремонт на училища, строителство на болници и социални проекти. Москва редовно обвинява ЕС в липса на воля за мир заради санкциите срещу Русия и финансово-военната подкрепа за Киев.

На брифинг, цитиран от ТАСС, Песков изтъкна, че отпускането на нови европейски средства няма да помогне за мирно уреждане, а ще тласне Киев към продължаване на конфликта за сметка на собственото му население и на европейците.

„Последиците за мирния процес не са много добри“, отбеляза говорителят на Кремъл.

„Киевският режим, насърчаван и подстрекаван от европейците, е по-малко склонен към мирния процес и по-склонен да продължи войната в ущърб на интересите, преди всичко, на украинските граждани, както и на интересите на гражданите на европейските страни“, заяви той.

Запитан как Москва оценява перспективите пред европейската финансова рамка с заложената в нея помощ за Украйна, Песков коментира: „Гражданите на Франция, Италия и Германия ще имат по-малко пари в портфейлите си, ще получават по-малко. Така ние гледаме на това“.

Преговорите в Брюксел за многогодишния бюджет на съюза за периода 2028–2034 г. започнаха днес, като германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че съгласието му зависи от гарантирането на дългосрочно финансиране за Киев – условие, което среща отпор от държави като Чехия.

Песков отново обвини Украйна в опит да разшири „географията на войната“ заради ударите по руски плавателни съдове в Средиземно и Балтийско море. Той нарече тези атаки „потенциално много опасни действия от страна на киевския режим“ и предупреди за риск от нова ескалация.