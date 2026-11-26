Новият бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 трябва да бъде намален, защото в тези параметри, които предлага Европейския съюз, са неприемливи за нидерландските данъкоплатци. Това заяви пред журналисти в Брюксел премиерът на страната Роб Йетън, предава Апостол Апостолов от Европейския съвет в Брюксел за ТАРАЛЕЖ.

Лично той очаквал дълъг маратон и битки с европейските си колеги в рамките на извънредния Европейски съвет на 26-27 ноември за постигане на желаните резултати. Според него макрорамката има нужда от много работа, дискусия и дебати по европейските проекти .

“Извинявам се, но е очевидно, че Европа трябва да съсредоточи усилията си върху сигурността, конкурентоспособността и миграцията. Затова тези приоритети трябва да намерят отражение и в бюджета. Това е изключително важно и за Нидерландия.

Според премиера му предстоят трудни преговори, защото иска да постигне добра сделка. “Затова няма нужда да бързаме. Смятам, че трябва да отделим необходимото време днес и утре, за да разберем по-добре опасенията, свързани с предложението. Може би ще се върнем към въпроса по-късно. Готов съм преговорите да продължат днес, утре или дори някъде през декември.

Позицията на Нидерландия е в точно противоположна посока от тази на България, според която трябва да има бърза сделка до края на декември. За премиера Румен Радев бързото решение на казуса означава, че блокът може да работи по предложенията и проектите от 2028 г.

Реакцията на Хага по многогодишната финансова рамка не би трябвало да е изненада за европейските лидери по отношение на приоритетите и проектите. Още предшествениците на Йетън - Марк Рюте и Дик Схоф усилено твърдяха, че страната трябва да има независима военна индустрия, развит техмологичен сектор и национален суверенитет с максимално откъсване от влиянието на големите технологични гиганти на САЩ - Майкрософт и Гугъл и Китай.

В навечерието на извънредния Европейски съвет, Антонио Коща разясни на пресконференция в Брюксел, че иска парите на блока за периода 2028-2034 да бъдат орязани с 10 на сто спрямо предложения от ЕК, или с 204 млрд. Средствата за кохезия да се намалят с 5,08 на сто. Най-голямо увеличение в него се предвижда за отбрана - над 200%. Общият бюджет, предложен от председателя на Европейския съвет по текущи цени е 1,78 трлн. евро, спрямо предложението на Комисията от 1,984 трлн.

В бюджета е заложен пакет от пет източника на приходи - от цифровите услуги, приходите на големите компании, Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, нерециклираните електронни отпадъци, тютюневите изделия и системата за търговия с емисии. Този вид не се хареса и на редица евродепутати, които определиха параметрите и предложенията като закъснели.