Нетната миграция във Великобритания е достигнала около 77 000 души за 12-те месеца до края на юни 2026 г., което представлява най-ниското ниво от близо три десетилетия насам, без да се брои периодът на пандемията от COVID-19, съобщи PA Media.

Новите данни на Националната статистическа служба показват, че показателят се е понижил с 62% спрямо предходните 12 месеца, когато нетната миграция е била 204 000 души.

Последният път, когато е отчетена по-ниска годишна стойност, е през 1997 г. Тогава разликата между пристигналите и напусналите страната е възлизала на 48 000 души. По време на пандемията от коронавирус показателят временно е спаднал до 35 000 души заради ограниченията върху международните пътувания.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд определи резултатите като доказателство за възстановен контрол върху миграционната политика. По думите ѝ нетната миграция е намаляла с 92% спрямо най-високото си равнище, достигнато по време на управлението на Консервативната партия.

Статистиката показва, че през разглеждания период във Великобритания са пристигнали около 738 000 души, докато 661 000 са напуснали страната.

От Националната статистическа служба отбелязват, че подобни стойности на нетната миграция обичайно не са регистрирани от 90-те години насам. Основната причина за спада е намаляването на броя на гражданите от държави извън ЕС, които пристигат във Великобритания с цел работа или образование.

Заместник-директорът по миграционна статистика Сара Крофтс посочва, че структурата на миграционните потоци през 2026 г. се различава съществено от тази през 1997 г. Докато преди близо 30 години както гражданите на ЕС, така и тези извън съюза са допринасяли за положителната нетна миграция, сега единствено гражданите на държави извън ЕС имат положителен принос към показателя.

При гражданите на ЕС и британците тенденцията е обратна – повече хора напускат страната, отколкото се установяват в нея. В същото време общият брой на пристигащите и заминаващите е повече от два пъти по-висок в сравнение с 1997 г.

Данните сочат, че през последните 12 месеца 245 000 британски граждани са напуснали Великобритания, докато 109 000 са се установили в страната.

Отрицателен миграционен баланс се наблюдава и при групата „ЕС плюс“, включваща 27-те държави членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. За периода 124 000 граждани на тези страни са напуснали Великобритания, а 79 000 са пристигнали.

При гражданите от държави извън ЕС се отчита противоположна картина. Във Великобритания са се установили 550 000 души от тази група, докато 292 000 са напуснали страната.

Статистиката показва и постепенно намаляване на броя на британските граждани, които емигрират. Техният брой е бил 257 000 за 12-те месеца до юни 2024 г., 251 000 за същия период до юни 2025 г. и 245 000 до юни 2026 г.