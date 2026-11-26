Окръжният съд в Монтана насрочи първо разпоредително заседание по наказателно дело срещу кмета на Община Бойчиновци Светлин Сретениев, съобщиха от съда. Делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителен акт за умишлена безстопанственост и причинени значителни щети за Община Бойчиновци в размер на 382 164,17 лева (195 397,74 евро).

Обвинението срещу Светлин Сретениев (61г.) е по член 219 от Наказателния кодекс за това, че в периода 01.01.2018 – 31.03.2023, в качеството си на кмет на Община Бойчиновци, назначил на работа с трудови договори 10 души, които да получават възнаграждения от бюджета на общината без реално да извършват трудова дейност. Последвалите от това щети за Община Бойчиновци според прокуратурата са за 382 164,17 лева (195 397,74 евро).

С определението си за насрочване на разпоредително заседание по делото срещу Светлин Сретениев Окръжният съд в Монтана е назначил и особен представител на Община Бойчиновци, тъй като е налице противоречие между интересите на представител и представляван, уточняват от Окръжния съд в Монтана.

Кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев бе обвинен за длъжностно престъпление в средата на декември 2024 година. През февруари 2025 г., по искане на Окръжната прокуратура в Монтана, Окръжният съд в града го отстрани от длъжност. През юни 2025 г. Апелативният съд в София отмени решението на Окръжния съд в Монтана и възстанови на работа кмета на Бойчиновци. В края на май тази година Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за длъжностно престъпление срещу Светлин Сретениев. В средата на юли 2026 година Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство по делото срещу Светлин Сретениев и върна делото на Окръжната прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

За БТА Светлин Сретениев заяви, че след поредната му победа на местните избори в Бойчиновци в края на 2023 година срещу него се е разгърнала медийна кампания, дирижирана от опонентите му и целяща неговото дискредитиране, очерняне и уронване на престижа му. Той обяви, че отхвърля всички обвинения и ще докаже своята невинност в съда.