Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 4,16 процента в сравнение с цената за днешния ден, сочат данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това предадоха от БТА.

При затваряне на пазарен сегмент "Ден напред" днес, средната цена е търгувана на 302,58 евро за мегаватчас, докато в същия пазарен сегмент вчера, цената е била 290,50 евро на мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 349,24 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 255,92 евро за мегаватчас. Продадени общо 110 385,25 мегаватчаса електроенергия, показват данни от БНЕБ.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти днес е 272,59 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към 14:00 днес е 274,01 евро (без ДДС) за мегаватчас.