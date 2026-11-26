Киргизстан и България обсъдиха задълбочаване на транспортното и логистичното си партньорство, като специален акцент бе поставен върху износа на киргизстански стоки за Европа през черноморските пристанища Варна и Бургас. Това предават КАБАР и БТА, позовавайки се на Министерството на транспорта и комуникациите в Бишкек.

Темата е била във фокуса на проведената вчера среща във ведомството с българска делегация, ръководена от посланика ни в Бишкек Георги Воденски.

По време на разговорите двете страни са анализирали практическите механизми за включване на портовете във Варна и Бургас в логистичните вериги на Бишкек. Участниците са дискутирали определянето на конкретни транспортни коридори за киргизстански товари, включването на фериботни линии, оптимизирането на сроковете за доставка, както и въвеждането на единни митнически тарифи.

В края на срещата представителите на двете държави потвърдиха готовността си да разширят географията на международните товарни превози и да разкрият нови логистични възможности за киргизстанския бизнес.

Договорено е и съвместното разработване на нови транспортни маршрути, които ще бъдат съобразени с пазарното търсене и конкурентоспособността на митническите ставки.