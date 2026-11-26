Селекционерът Любомир Минчев определи състава на мъжкия национален отбор по баскетбол за двубоя с Дания от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Срещата е тази вечер, 26 ноември, от 19:00 часа в “Арена София”.

Коди Милър-Макинтайър остана извън групата. Баскетболистът е болен и остана в Гърция.

В състава на България попаднаха Александър Стоименов, Стефан Михайлов, Павлин Иванов, Йордан Минчев, Борислав Младенов, Цветомир Чернокожев, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Лъчезар Тошков, Александър Матушев и Александър Везенков.

България влиза в двубоя с една победа в група D. В първия си мач от тази фаза националите спечелиха със 103:86 като гости на Румъния.