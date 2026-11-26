Процедурата за избор на нов Ловчански митрополит ще започне през декември със заседание на епархийския съвет в Ловеч. Самият избор може да се проведе в края на януари или през февруари, каза пред журналисти Врачанският митрополит Григорий, който временно ръководи епархията след кончината на митрополит Гавриил, предаде БТА.

Първата стъпка е епархийският съвет да поиска официално от Светия синод да изготви листа с кандидати измежду епископите на Българската православна църква. Григорий изрази надежда искането да е готово за заседанието на Синода на 10 декември.

Листата трябва да бъде предоставена на епархийските избиратели най-малко три седмици преди гласуването в епархията. На следващата неделя Светият синод ще проведе каноничния избор. Според устава на БПЦ процедурата трябва да приключи до три месеца след кончината на митрополита.

„Конкретна дата не може да се каже, всичко зависи от следването на тази процедура“, обясни митрополит Григорий. Той коментира темата в Народното събрание след откриването на благотворителна изложба базар в подкрепа на детски болнични отделения.

На извънредно заседание на 23 ноември Светият синод определи Врачанския митрополит Григорий за наместник на Ловчанската епархия. Той ще ръководи делата ѝ до встъпването в длъжност на новия митрополит и ще организира избора.