Кремъл обвини днес Украйна, че се опитва да разшири географския обхват на войната към Средиземно и Балтийско море – действие, което руските власти определиха като крайно опасно, предава Ройтерс.

Изявлението на Москва идва в отговор на съвместната позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След срещата си в Палм Бийч, Флорида, двамата призоваха Русия да се въздържа от стъпки, които разширяват мащаба на конфликта, започнал с руската инвазия през 2022 г. Според Ройтерс това послание е сигнал към Кремъл да прецени внимателно реакцията си след украинските удари по руски цели далеч от основния фронт.

Напрежението ескалира, след като в неделя украински морски дронове потопиха руска корвета в либийското пристанище Бенгази. Атаката бе извършена само ден след като Киев нанесе удар и по руски товарен кораб във Финския залив.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че никой не желае разрастване на войната, но подчерта, че вината за това е изцяло на украинската страна.

„Що се отнася до ескалацията на конфликта в Украйна, изглежда, че това се отнася до опитите на киевския режим да разшири географския обхват на този конфликт. Ние сме свидетели на терористична дейност от страна на киевския режим в Средиземно море и в Балтийско море“, посочи Песков.

„Това не може да не предизвика безпокойство сред крайбрежните държави, а най-вероятно и в рамките на Алианса като цяло – Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Разбира се, никой не би искал конфликтът да се разшири географски, а това са потенциално много опасни действия от страна на киевския режим“, добави той.

Операциите на Киев извън региона предизвикаха остри реакции и сред други държави. Либийските власти осъдиха удара в Бенгази, а Италия директно предупреди Киев, че атаките срещу руски плавателни съдове в либийски териториални води са грешка и не бива да се разширява географията на бойните действия. Дори Норвегия, която е сред най-активните поддръжници на Украйна, призова за предпазливост при операциите в Балтийско море с оглед запазването на стабилността в региона.