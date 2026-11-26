Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха Русия да се въздържа от действия, които биха разширили войната в Украйна. Двамата отправиха призива в съвместно изявление след срещата си в личната резиденция на Тръмп в Палм Бийч, щата Флорида, предаде Франс прес.

„Обсъдихме важността от това Русия да избягва всякакви действия, които, волно или неволно, разширяват водената от нея война, както и значението да се достигне до мирно разрешение на конфликта в Украйна колкото е възможно по-бързо“, се казва в изявлението, разпространено от Белия дом.