На 26 ноември ще бъде въведена временна организация на движението по път II-16 София – Ребърково в района на Своге, при 54-ия километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението ще е в сила от 8:00 до 20:00 часа заради подмяна на видеокамери в участъка. Ремонтните дейности ще се извършват поетапно.

Докато се работи в едната лента, движението ще бъде временно ограничавано, а автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и въведеното ограничение на скоростта.

Водачите могат да получат актуална информация за пътната обстановка на интернет страницата на АПИ или на денонощния телефон ⁨0700 130 20⁩.