Временно ограничават движението по пътя София – Ребърково край Своге
От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и въведеното ограничение на скоростта
На 26 ноември ще бъде въведена временна организация на движението по път II-16 София – Ребърково в района на Своге, при 54-ия километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Ограничението ще е в сила от 8:00 до 20:00 часа заради подмяна на видеокамери в участъка. Ремонтните дейности ще се извършват поетапно.
Докато се работи в едната лента, движението ще бъде временно ограничавано, а автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента.
От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и въведеното ограничение на скоростта.
Водачите могат да получат актуална информация за пътната обстановка на интернет страницата на АПИ или на денонощния телефон 0700 130 20.