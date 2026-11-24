Започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Ремонтните дейности се извършват в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път. Предвижда се и рехабилитация на пътните платна в участъка от Централната жп гара до ул. „Козлодуй“, съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, цитиран в прессъобщението.

Във връзка със строителните дейности се въвежда нова временна организация на движението, която засяга автомобилния и градския транспорт.

Столичната община започна през юни реконструкция на 1,2 км трамваен път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Проектът предвижда цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50 години, на контактно-кабелната мрежа и на осветлението, както и обновяване на пероните на спирките на градския транспорт.

Столичната община получи в началото на март одобрение за плащания в размер на над осем млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.