Ремонтират трамвайния път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“
Проектът предвижда цялостна подмяна на релсовия път
Започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Ремонтните дейности се извършват в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път. Предвижда се и рехабилитация на пътните платна в участъка от Централната жп гара до ул. „Козлодуй“, съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, цитиран в прессъобщението.
Във връзка със строителните дейности се въвежда нова временна организация на движението, която засяга автомобилния и градския транспорт.
Столичната община започна през юни реконструкция на 1,2 км трамваен път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Проектът предвижда цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50 години, на контактно-кабелната мрежа и на осветлението, както и обновяване на пероните на спирките на градския транспорт.
Столичната община получи в началото на март одобрение за плащания в размер на над осем млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.