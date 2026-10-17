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Променят временно маршрутите на трамваи 11 и 12 в София

Променят временно маршрутите на трамваи 11 и 12 в София
БТА

Ще бъде разкрита временна автобусна линия № 12ТМ от гара „София север“ до кв. „Илиянци“

Въвеждат се временни промени в движението на трамвайни линии 11 и 12 , съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

На 17 и 18 октомври ще се извършат ремонтни дейности по трамвайния релсов път на бул. „Рожен“ в участъка от надлеза при жп линията до трамвайното обръщателно колело „Илиянци“. През двата дни в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 ч. „Столичен електротранспорт“ ЕАД, поделение „Трансенерго и релсов път“, ще извършва изравняване на релсовия път по ос и ниво с траверсоподбивна машина „Пласер“, като ще бъдат заети и двата коловоза.  

От 04:30 до 16:00 ч. на 17 и 18 октомври трамвайна линия № 11 ще се движи от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“, а линия 12 ще се движи от пл. „Журналист“ до гара „София север“. След 16:00 ч. през двата дни движението на двете трамвайни линии ще бъде възстановено по постоянните им маршрути.

Ще бъде разкрита временна автобусна линия № 12ТМ от гара „София север“ до кв. „Илиянци“.

В посока кв. „Илиянци“ тя ще се движи от спирка „Княгиня Мария Луиза“ за автобусна линия № 74 – крайна/начална, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, с обратен завой срещу транспортния вход за Централната автогара, по локалното пътно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрута на автобусни линии № 85 и № 285, през транспортен надлез „Надежда“, по бул. „Рожен“, надясно по ул. „Илиянско шосе“, наляво по ул. „Петър Панайотов“, по централното пътно платно на бул. „Рожен“ до ул. „Джерман“, наляво по ул. „Джерман“ и наляво по старото пътно платно на бул. „Рожен“ до спирка  „Центъра кв. Илиянци – по желание“ – крайна/начална.

В посока гара „София север“ ще се движи от спирка „Центъра кв. Илиянци – по желание“ по старото пътно платно на бул. „Рожен“, след спирка „Ул. Балчо Нейков“ по централното пътно платно на бул. „Рожен“, наляво по ул. „Петър Панайотов“, надясно по ул. „Илиянско шосе“, наляво по бул. „Рожен“, през транспортен надлез „Надежда“ и по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до спирка „Бул. Княгиня Мария Луиза“ – крайна/начална, за зареждане.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута, с изключение на спирка „Централна гара“ за автобусни линии № 21 и № 22 и спирка „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за автобусна линия № 60.

До 30 октомври се забранява влизанетона пътни превозни средства по южната пътна връзка на надлез „Надежда“ от бул. „Илиенци“ към бул. „История славянобългарска“.

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