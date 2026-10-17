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Започват събранията за избор на нов ВСС – ще се провеждат всяка събота в следващите пет седмици

Започват събранията за избор на нов ВСС – ще се провеждат всяка събота в следващите пет седмици
БТА

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС

Днес и всяка събота през следващите пет седмици ще се провеждат Общите събрания на прокурорите, следователите и съдиите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

По време на днешното Общо събрание на прокурорите ще бъде избран негов председател, членове на избирателната комисия, избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на прокурорите. Те са общо 25.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.

Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще имат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

Досегашният заместник-главен прокурор Магдалена Лазарова бе избрана за изпълняващ функциите главен прокурор за период от 6 месеца.

Това реши на свой пленум Висшият съдебен съвет (ВСС) на заседанието в четвъртък. Министърът на правосъдието Николай Найденов не присъства на заседанието. Тя беше избрана със 17 гласа "за" срещу 2 "против".

На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който зам. главният прокурор Ваня Стефанова изпълнява временно функциите на главен прокурор. Тя беше определена за такава на 22 април т.г.

Според чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандата на председателите на ВКС и ВАС или на главния прокурор, се определя и.ф. ръководител за не повече от 6 месеца, независимо дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите.

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