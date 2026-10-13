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Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите

Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите
БТА

Председателят на Конституционния съд предупреди, че членовете на независими органи не трябва да зависят от политическата воля на тези, които са ги избрали

Идеите на кабинета за промени в Конституцията, които предвиждат възможност за отзоваване на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд, представляват пряка намеса в независимостта на властите. Това заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова в интервю за bTV.

Според нея независимостта на една институция се поставя под въпрос, ако членовете ѝ могат да бъдат отстранявани в зависимост от политическата воля.

"Възможността за отзоваване, ако това е правилният израз, който употребяват желаещите за промяна на Конституцията, означава пряка намеса именно в тази независимост", заяви Панова.

По думите ѝ един орган престава да бъде независим, когато членовете му зависят от волята на този, който ги е посочил – независимо дали става дума за Конституционния съд или ВСС.

"Не ми се ще да вярвам, че управляващите, които заявиха такива намерения, нямат познания по това какво означава независима власт", каза още тя.

Панова коментира и т.нар. "домова книга" за назначаването на служебни премиери. Конституционният съд на два пъти не успя да вземе решение по въпроса.

Според председателя на КС ново сезиране при сегашния състав на съда би било безпредметно, тъй като няма основание да се очаква промяна в позициите на съдиите.

Тя обаче посочи, че Народното събрание може да промени самата конституционна разпоредба, ако бъде събрано необходимото мнозинство.

Панова беше категорична и по въпроса за провеждането на референдуми по теми, уредени с международни договори.

"Референдум по въпрос, решен с международен договор, който е ратифициран и влязъл в сила за България, може да се провежда само преди неговото ратифициране", заяви тя.

По думите ѝ след ратифицирането и влизането му в сила международният договор става част от вътрешното законодателство и има предимство пред противоречащите му закони.

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