Прокурорската колегия на ВСС днес избира и.ф.главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет днес се очаква да избере кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор.

Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца.

Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер едно сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура, отбелязва НОВА.

В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.