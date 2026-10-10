Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Главният прокурор трябва да притежава висок морал и безупречна професионална експертиза, както и да възприема прокуратурата като институция на правото, а не да се отъждествява с нея. Това заяви прокурорът Владимир Николов, кандидат за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според него наличието на повече кандидатури и реална конкуренция биха помогнали за избора на най-подходящия ръководител на прокуратурата. Той подчерта и необходимостта от гаранции за нормалното функциониране на институцията до назначаването на титуляр.

Николов смята, че бъдещият главен прокурор трябва да приема критиката и да разграничава правомощията си от политическите процеси и медийния си образ. Той очаква изборът на членове на ВСС да премине прозрачно и при ясни професионални критерии.

Кандидатът постави въпроса и за последователността на изборните процедури. По думите му не е ясно защо настоящият състав на ВСС е насрочил първо избора на представители на прокурорите, а не на следователите. Той обърна внимание и на датата за избор на прокурорската колегия – 24 октомври, ден преди президентските избори на 25 октомври. Според него това съвпадение може да доведе до по-ниска избирателна активност.

В концепцията си Николов предлага съществена промяна в управлението на прокуратурата чрез засилване на професионалното самоуправление и въвеждане на механизми за защита на прокурорите от външен и вътрешен натиск.

Сред предложенията му е общите събрания на прокурорите в съответните органи да имат решаваща роля при избора на административни ръководители. Той настоява и за ясен механизъм за отчетност и отговорност на представителите на професионалната общност във ВСС.

Николов критикува настоящия състав на съвета и за липсата на надеждна система за електронно гласуване, която би улеснила участието на повече магистрати в изборите.

По думите му при оценката на кандидатите и при проверките за евентуален натиск върху магистрати трябва да се отчитат нарушенията на професионалния морал и интегритет, както и конкретните данни за оказван натиск върху колеги.