Възрастна жена е в неизвестност в Сливен. Роднините на Соня Кузманова Панева нямат връзка с нея от 23 ноември, съобщава bTV.

Жената живее сама, а нейни близки я посещават ежедневно. При посещението си на 24 ноември обаче те не са я открили в дома ѝ.

Издирваната жена е на видима възраст между 75 и 80 години, с дълга, права и прошарена коса. Възможно е да е дезориентирана.

Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Соня Кузманова Панева, могат да подадат сигнал на телефон 089 846 0048 - Динко Динев, служител в сектор "Криминална полиция" към РУ-Сливен.