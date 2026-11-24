Двама мъже са извършили убийство на жена в Сливен на 11 ноември, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, допълниха те.

В съда е внесено искане от Окръжната прокуратура - Сливен за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение С.Ч. и М.К. Те са обвинени за това, че в съучастие по между си, С.Ч. в ролята на извършител, а М.К. в ролята на помагач, умишлено са умъртвили жената. Смъртта е настъпила в резултат на нанесен тежък побой, пише "24 часа".

Предстои Окръжен съд-Сливен да определи начален час на заседанието си, което ще бъде проведено днес.