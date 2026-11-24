Премиерът Румен Радев поиска партиите с представители в Общинската избирателна комисия във Варна да обяснят мотивите за отстраняването на Благомир Коцев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък настоя за оставките на членовете на комисията от квотата на партията. „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ определиха решението като удар срещу избора на варненци, ДПС отрече връзка с него, а столичният кмет Васил Терзиев подкрепи Коцев.

На 23 ноември ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев и анулира удостоверението му за избор. В мотивите си комисията посочва, че приема за неоснователно отсъствието му през осем работни дни, отчетени като неплатен отпуск, докато е бил задържан през 2025 г.

Радев поиска обяснения от партиите в комисията

Премиерът Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който е прекратен мандатът, и поиска обяснения от партиите с представители в комисията. Той каза също, че Коцев дължи отговори по казуса „Баба Алино“ и по други случаи на незаконно строителство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев определи като неприемливо решения на избирателните комисии да подменят вота на гражданите. Той съобщи, че МВР работи по материали, свързани както с Коцев, така и с лица, за които има данни, че са се опитвали да му окажат влияние.

Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ, ДПС отрече връзка с решението

Бойко Борисов се разграничи от гласуването на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна и поиска оставките им. От партията заявиха, че не искат „служебна победа“ във Варна, и припомниха, че преди година ръководството е призовало представителите си да гласуват срещу отстраняването на Коцев.

От ДПС заявиха, че решението на комисията няма връзка с решения, позиции или становища на партийните органи. Според партията действията на членовете на ОИК пораждат съмнения за мотивите им.

ПП, „Да, България“ и Терзиев подкрепиха Коцев

„Продължаваме промяната“ определи решението като „ответния удар на задкулисието“ и го свърза с действия на Коцев, засегнали бизнес интереси. Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че икономически интереси контролират Общинския съвет във Варна, и посочи групите на ГЕРБ и „Възраждане“ като участници в този модел.

От „Да, България“ определиха решението като „нов опит за заличаване на избора на хората“. Според партията отсъствието на Коцев по време на задържането му не може да служи като основание за прекратяване на мандата.

Столичният кмет Васил Терзиев свърза натиска срещу Коцев с действията му в защита на общинския интерес, включително с искането да бъде върнат терен, който по думите му принадлежи на Варна. Терзиев поздрави Коцев за това, че е назовал хората, които според него стоят зад натиска.

Заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова определи отстраняването като „преврат“ и потъпкване на избора на варненци. Самият Коцев също нарече случилото се „преврат“ и обяви, че ще обжалва решението и ще поиска спиране на предварителното му изпълнение. Той съобщи, че е издал заповед Апостолова да го замества.

Цончо Ганев от „Възраждане“ определи отстраняването на Коцев като „безкрайно закъсняло“. Той заяви, че Коцев е разследван за корупция и като областен управител, и като кмет. Ганев го обвини и за спирането на проекти за нова математическа гимназия, нова библиотека и реконструкция на Аспаруховия мост.

Владислав Горанов от ГЕРБ определи отстраняването на варненския кмет като „голяма политическа грешка“.

Председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков заяви, че партията ще продължи да подкрепя Коцев с всички законови средства. По думите му най-важна ще бъде подкрепата на варненци.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обвини антикорупционната комисия и ОИК – Варна, че действат в интерес на Делян Пеевски и Бойко Борисов. От партията посочиха още, че има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското задържане на Коцев и че съдът е връщал делото на прокуратурата за отстраняване на пропуски.