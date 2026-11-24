Ако кметът на Варна Благомир Коцев има сигнали, че отстраняването му е координирано действие, представлява законово нарушение или престъпление, нека ни сезира, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на международната публична лекция „Срещу мафията: Смелостта на избора“, с подтема „Палермо – България: Италианският опит в борбата с мафията“.

Подобен подход е неприемлив – да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия. Неприемливо е и после партиите, излъчили тези представители в комисията, да не подкрепят техните действия, неприемливо е, каза още министърът.

Демерджиев каза още, че има много материали, свързани с Коцев, но и такива, "свързани, с хора, които по някакъв начин са опитвали да интервенират спрямо него" и увери, че се работи по всички.

По-рано адвокатът на Благомир Коцев - Николай Владимиров, обяви, че ще обжалват решението на Общинската избирателна комисия (ОИК).

Според самия Коцев хора от Общинския съвет са взели решение да направят преврат във Варна и да го махнат от поста. По думите му отстраняването му е плод на техните желания да владеят цялата община, както са го правили от десетилетия насам.