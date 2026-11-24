Участък от общинския път между селата Горун и Тюленово в община Шабла пропадна след поройните дъждове на 2 и 3 ноември. Трасето е част от четвъртокласната пътна мрежа и е било открито след ремонт в началото на 2025 г., съобщи bTV.

На 3 ноември общината обяви бедствено положение, а впоследствие назначи комисия, която да опише щетите. По думите на заместник-кмета на Шабла Цветелин Йорданов през засегнатия участък са преминали големи количества вода, част от които са дошли от територията на съседна община.

До Горун и Тюленово има обходни маршрути и няма откъснати населени места. Общината е възложила независима техническа експертиза, която да установи причините за пропадането и мащаба на щетите. Ще бъде проучено и как водата се е оттичала от водосборната площ към пътя.

Въз основа на експертизата общината ще реши как да възстанови участъка. Очакванията са пътят да бъде временно отворен в началото на 2027 г., след което да се предприемат действия за траен ремонт.