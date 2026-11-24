Локомотив София предприе специална инициатива, с която иска да напълни трибуните за предстоящото столично дерби със Славия. Ръководството на „железничарите“ обяви символична цена от едва 1 евро за билетите за двубоя от 16-ия кръг на Първа лига.

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Срещата е в петък, 27 ноември, от 18:30 часа. От клуба отправиха емоционален призив към привържениците си да застанат зад отбора в трудния момент, през който преминава.

„Няма какво да се лъжем - ситуацията ни е много тежка. И преди сме изпадали в трудни периоди и знаем, че има само един начин да се измъкнем -да бъдем обединени“, написаха от Локомотив.

От ръководството определиха сблъсъка със Славия като възможен повратен момент за сезона и призоваха феновете да създадат атмосфера, която да помогне на футболистите.

„Като е дерби - да е дерби! Елате на стадиона, за да създадем една футболна атмосфера! Нека отборът и феновете се обединим и заедно да покажем, че „Локомотив“ е жив - и на терена, и на трибуните“, гласи още посланието.

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Положението на Локомотив София в първенството е сериозно. Тимът заема последното 14-о място в класирането с едва 9 спечелени точки и се нуждае от положителен резултат, за да започне изкачване от дъното. Дербито със Славия предоставя възможност на „червено-черните“ да потърсят обрат в сезона, а клубът се надява пълните трибуни да дадат допълнителен импулс на отбора.

От Локомотив завършиха обръщението си с категоричен призив: „ВСИЧКИ НА СТАДИОНА! ВРЕМЕ ЗА МЪЖЕ!“