Минесота Тимбъруулвс постигна убедителна победа със 142:116 над Бруклин Нетс в среща от редовния сезон на НБА. Джейдън Макданиълс изигра най-силния мач в кариерата си, след като завърши с рекордните 34 точки и беше в основата на категоричния успех на домакините.

Крилото на Минесота беше почти безпогрешен при стрелбата - 12 от 16 успешни опита от игра, включително четири точни тройки от четири опита. Към впечатляващия си точков актив Макданиълс добави 10 борби и 6 асистенции.

Атаката на Тимбъруулвс работеше на изключително високо ниво. Шестима баскетболисти на домакините приключиха двубоя с двуцифрен точков актив, а тимът достигна най-доброто си резултатно постижение през сезона. Аю Досунму добави 23 точки, докато ЛаМело Бол и Терънс Шанън-младши се отчетоха със 17. Джонатан Куминга завърши с 15 точки за победителите.

Минесота започна вихрено и още през първата четвърт натрупа аванс от 41:28. Домакините демонстрираха изключителна ефективност в нападение, реализирайки 15 от 24-те си стрелби от игра в откриващия период. Бруклин опита да се върне в двубоя и дори намали изоставането си до шест точки през втората четвърт, но Тимбъруулвс реагираха с нова серия и се оттеглиха на почивката при 74:61.

Решаващият момент настъпи в края на третата част, когато Минесота направи серия от 15:1 и увеличи преднината си до 26 точки. Така последната четвърт се превърна по-скоро в протоколна.

За Бруклин най-резултатен беше Джулиъс Рандъл с 29 точки, 4 борби и 4 асистенции. Бившият играч на Минесота се изправи за първи път срещу своя предишен отбор след трансфера си през лятото и получи специално видео поздравление от клуба преди началото на срещата. Майкъл Браун-младши добави 17 точки, а Ноа Клоуни завърши с 13.

Въпреки че Нетс реализираха впечатляващите 18 тройки от 36 опита (50%), това не беше достатъчно, за да избегнат петото си поредно поражение.