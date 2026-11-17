НБА предприема сериозна финансова офанзива, за да привлече някои от най-големите футболни клубове в Европа към амбициозния си проект за създаване на баскетболна лига на Стария континент. Американската баскетболна асоциация подготвя инфраструктурен фонд за милиарди долари, с който иска да убеди европейските грандове да се включат в NBA Europe.

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Според информация на Sky News, фондът ще бъде финансиран от консорциум от големи международни финансови институции. Средствата ще бъдат насочени основно към изграждането и модернизирането на баскетболни арени. Това е един от основните проблеми пред развитието на новия проект.

Сред клубовете, които НБА иска да привлече, са Реал Мадрид, Барселона, Пари Сен Жермен и Милан. Това са организации с огромна международна популярност и сериозен търговски потенциал, които могат да помогнат на американската лига да изгради силно присъствие в Европа.

Планът предвижда NBA Europe да включва общо 16 отбора. Дванадесет от тях ще получат постоянни места, докато останалите четири ще бъдат определяни чрез спортни квалификации. Стартирането на надпреварата е планирано за 2027 година, въпреки че към момента няма официално разпределени постоянни франчайзи.