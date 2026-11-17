18-годишната Милена от село Алдомировци е загинала трагично на 15 ноември 2026 г. в град Драгоман. За загубата съобщиха от общинската администрация, която публикува съболезнователен адрес до семейството, роднините и близките на момичето.

"Този печален ден ще остави дълбока следа в душите на всички ни“, заявяват от Община Драгоман.

В обръщението си местната администрация поставя акцент върху безопасността на движението и необходимостта от разумно и отговорно поведение на пътя.

От общината посочват, че въпреки многобройните призиви към шофьорите и положените усилия за обновяване, осветяване и обезопасяване на улиците, градът е станал място на трагичната гибел на младото момиче.

"Градът ни стана печално известен с жестоката гибел на 18-годишната Милена от с. Алдомировци. Непрежалима загуба за семейството и дълбока покруса за всички нас!“, се казва в съболезнователния адрес.

ТАРАЛЕЖ припомня, че трагедията се разигра в ранните часове на 15 ноември, когато 18-годишната Милена беше блъсната от автомобил, управляван от 26-годишен служител на "Гранична полиция“. Момичето беше транспортирано в болница, където по-късно почина от получените тежки наранявания.

От общинската администрация изразяват съпричастност към болката на близките и подчертават, че трагедията е тежка загуба за местната общност.

"Съпричастни сме, опечалено семейство, с неописуемата болка и страдание, което изпитвате“, пишат още от общината.

Обръщението завършва с думите:

"Светъл да е пътят ти, Милена! Почивай в мир!“