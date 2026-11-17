"Демократична България" настоява за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради ескалацията на напрежението в Черно море и съобщенията за руски искания относно военното присъствие на НАТО в Източна Европа. Това заяви депутатът от ДБ и председател на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения Йордан Иванов пред БНТ.

Според Иванов особено притеснително е поставеното от Москва по време на преговорите в Абу Даби искане за изтегляне на силите и военната инфраструктура на НАТО от държавите, присъединили се към Алианса след 1997 г., сред които е и България.

Депутатът подчерта, че подобен въпрос изисква ясен институционален отговор от българската държава, а не единствено изявления на отделни политически представители.

Иванов отправи критики и към начина, по който правителството информира обществото за инцидентите с кораби в Черно море.

"Ударите по тези кораби се превърнаха в бял шум за управляващите. Те се правят, че не съществуват. Ние считаме, че трябва да се даде отговор, трябва да се назове виновникът за тези удари, а не да си заравяме главата в пясъка", заяви той.

По думите му българските граждани не получават достатъчно информация за рисковете, свързани със сигурността на корабоплаването и ситуацията в Черноморския регион.

От "Демократична България" смятат, че свикването на КСНС е необходимо, за да бъде обсъдена позицията на България по въпросите за регионалната сигурност и руските искания към НАТО.

Йордан Иванов коментира и проектобюджета за 2027 г., като разкритикува липсата на съществени реформи и предвиденото увеличение на данъчната тежест.

Той постави въпроса за допълнителния финансов ресурс от 1 млрд. евро за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и настоя средствата да бъдат разписани по конкретни дейности и проекти.

Според депутата проектобюджетът не предлага решения на структурните проблеми в публичните системи, а управляващите не използват полученото политическо доверие за провеждането на необходимите реформи.

"Мъдрите хора в добри времена не живеят на заеми", подчерта Иванов.

Той заяви, че държавата трябва да прибягва до заемно финансиране основно за проекти с висока добавена стойност, които могат да генерират приходи, или за преодоляване на кризисни ситуации.

"Днес ние харчим добрите времена и не знам какво ще правим при една потенциална икономическа криза", предупреди депутатът.