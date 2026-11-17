"Депутати от опозицията са разполагали с информация за законодателни предложения на министерствата, преди тя да достигне до народните представители от управляващото мнозинство." Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие Тодор Джиков пред bTV.

Изказването му идва след признанието на Антон Кутев, че депутати от управляващата формация понякога научават за решенията на Министерството на финансите от опозицията.

"Колегите от опозицията идваха вече подготвени, преди ние да сме разбрали какво се случва, което явно означаваше, че те знаят какво ще излезе от Министерството на финансите още преди министърът да сложи подписа", коментира Джиков.

Според него част от висшата държавна администрация, назначена при предишни управления, може да предоставя предварителна информация на опозиционните партии. Той изрази опасения и от евентуално саботиране на реформите, но уточни, че не всички министерства имат проблеми с комуникацията.

Джиков защити и проекта за Бюджет 2027, като го определи като "възможно най-социалния бюджет" предвид ограниченията пред публичните финанси.

По представените от него данни пенсиите ще се увеличат със 7,8%, еднократната помощ при раждане на дете - с 56,5%, а месечните детски добавки - с 18,5%. Предвиждат се още допълнителни средства за социално подпомагане, здравеопазване и образование.

Депутатът посочи, че са заложени 45 млн. евро повече за образователна инфраструктура, 30 млн. евро за лекари специализанти и 50 млн. евро за начало на строителството на Националната детска болница.

По повод критиките за т.нар. празен чек от 2,5 млрд. евро за инфраструктурни проекти Джиков отхвърли обвиненията на опозицията.

"Празен чек в един бюджет не може и няма как да има", заяви той.

Според депутата само изграждането на Софийския околовръстен път ще струва над 1 млрд. евро, като средствата са необходими и за други големи инфраструктурни проекти.

"Аз ще се радвам за тези капиталови разходи, визирайки околовръстния път на София и околовръстния път на Пловдив, действително да имаме два милиарда, защото и софиянци, и пловдивчани заслужават една по-добра инфраструктура", подчерта Джиков.