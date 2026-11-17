Започва работата на Комисията по бюджет и финанси, на която се разглеждат най-важните бюджетни закони за страната. Очаквайте най-интересните моменти тук, на страницата ни.

Ще хвърчат пера…

Това написаха от "Продължаваме промяната" във Фейсбук, минути след като лидерът Асен Василев се появи в залата с позната вратовръзка на пера. Препратка той први към името на финансовия министър - Гълъб Донев.

По традиция Василев е сред най-активните и гръмогласни депутати в ресорната комисия, а самият той е бивш финансов министър.