Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира и координира операцията по издирване и спасяване на екипажа на моторния кораб GAS HUSKY, който е изчезнал от радарите малко след полунощ, съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В 8:02 ч. се е активирал аварийният радиобуй (EPIRB), подал сигнал за бедствие на около 50 морски мили източно от Бяла.

Корабът GAS HUSKY плава под либерийски флаг и е с 19-членен екипаж от филипински граждани. Той е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.

След получаването на сигнала за бедствие е поискано съдействие от Военновъздушните сили за извършване на въздушно обследване на района. При огледа е установен обърнат плавателен съд, за който се предполага, че е моторният кораб GAS HUSKY. На около 300 метра от него е забелязан спасителен плот, от който е изстреляна сигнална ракета.

В 10:25 ч. от Балчик е излетял самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили, а малко по-късно към района се е насочил и втори самолет. Активиран е и хеликоптер „Кугар“. Към мястото на инцидента е изпратен и катер на Главна дирекция „Гранична полиция“.

От Министерството на отбраната съобщиха днес, че корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операцията по издирване и спасяване на екипажа му.