Танкерът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, днес е бил поразен от дронове на около 55 морски мили югоизточно от Варна, в рамките на изключителната икономическа зона на България. Това съобщиха от румънската морска администрация.

Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла, военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирването и спасяване на екипажа му, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

По-рано тази сутрин Maritime.bg информира, че аварийният радиобуй на газовоза се активира.

Корабът е подал уведомление за пристигане на пристанище Мидия, предава БТВ.

Той превозва товар от 3403,032 метрични тона пропан.

Екипажът се състои от 19 души - всички филипински граждани.

Последното пристанище, на което е акостирал танкерът, е било Александрия, Египет. Аварийният радиобуй (EPIRB) на плаващия под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY (IMO: 9507764) се е активирал тази сутрин, информира Maritime.bg.

Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.

Заради атаките в румънските брегове и в близост до българските ще бъде създаден общ координационен център за морска сигурност в Черно море с подразделения във Варна и Констанца. Проектът се финансира с 50 милиона евро от Европейския съюз и е пряк отговор на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби.