Българин е арестуван в Солун. Според полицията в Гърция, той е направил опит с колата си да прегази група жени в центъра на града, предава БНР. Напрежението е започнало след скандал между приятелката на българина и жените. Те са заявили пред полицията, че българинът се е опитал умишлено да ги прегази.

Не се съобщава дали жените са пострадали. Българинът е арестуван, образувана е преписка и арестуваният ще бъде изправен пред съда. Разследването уточнява обстоятелствата около инцидента и действията на водача.