Случаите на грип и COVID-19 ще се увеличават постепенно, а пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари. Това прогнозира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на NOVA NEWS.

„Случаите на грип и COVID-19 постепенно ще се увеличават, но към момента няма основания за паника“, заяви той.

По думите му грипът вече се разпространява слабо, като сред лабораторно потвърдените случаи преобладава щамът A(H1). Като сигнал за предстоящо по-широко разпространение на грипа Кантарджиев посочи, че в последните лабораторни изследвания не са открити парагрипни вируси.

Професорът постави и въпроса за достъпа до противогрипни ваксини. Той разказа, че самият той се е ваксинирал заради здравословното си състояние, след като трудно е намерил ваксина. По думите му някои хора пътуват до Гърция заради по-големия избор или до Турция, където ваксините се предлагат на по-ниски цени.

„Министерството много хубаво да си прави сметка от кого ще купува ваксини и какъв ще е диалогът с тези, които ни ги дават“, коментира Кантарджиев.

Той препоръча противогрипна ваксинация за хората над 65 години и за децата. За хората над 75 години посочи като вариант високодозова ваксина, която по думите му съдържа четири пъти повече грипни антигени.

Кантарджиев призова и за по-строг контрол върху предписването на антибиотици. „Изписват се най-скъпите и неефективни антибиотици, докато има антибиотици, които са стари, по-евтини и много ефективни“, заяви той.