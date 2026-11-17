Русия обяви, че е свалила рекордните 1441 украински дрона през изминалата нощ в небето над повече от 20 области и анексирания полуостров Крим, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

По думите на московския кмет Сергей Собянин близо 800 безпилотни апарата са били насочени само към Московска област, като 321 от тях са били прехванати от противовъздушната отбрана.

Вълната от атаки засегна и промишлените зони на градовете Уфа и Салават в Република Башкортостан, където са съсредоточени големи нефтопреработвателни заводи.

Паралелно с това Украйна потвърди, че за втори пореден ден е ударила Кримския мост над Керченския проток – информация, потвърдена от назначения от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов, който обяви, че трафикът по съоръжението е спрян.

В отговор руските сили нанесоха масирани удари по военната и транспортната инфраструктура на Украйна в редица области. В столицата Киев кметът Виталий Кличко съобщи за поражения по Северния и Южния мост, както и за щети по критичната инфраструктура, довели до прекъсвания на топлоснабдяването и водоснабдяването в отделни квартали. При атака срещу пристанище и промишлени обекти в Николаевска област загинаха двама души, а трима бяха ранени. Украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите към повишена бдителност заради продължаващата опасност от ракетни удари и заяви, че Москва ще понесе справедлива отговорност.

Размяната на тежки удари се случва непосредствено преди тристранната среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ – Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп, в китайския град Шънджън. Според Пекин разговорите ще имат историческо значение за глобалната сигурност, но в Европа и Украйна форума поражда опасения от „нова Ялтенска конференция“ за подялба на сфери на влияние – сравнение, което говорителят на Кремъл Дмитрий Песков категорично отхвърли.

Същевременно в Берлин се събира „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Киев, на която по данни на „Аксиос“ ще присъстват и американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.