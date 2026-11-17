Русия не желае временно споразумение с Украйна относно корабоплаването в Черно море без наличието на постоянен мирен договор, заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран по Turkey Today. Той описа усилията на Анкара за възстановяване на безопасността на навигацията и износа на зърно като „трудно уравнение“.

„Това е трудно уравнение. Защото руснаците не искат временно споразумение с украинците в Черно море без постоянен мирен договор“, каза Фидан пред репортери в Брюксел след Втората министерска среща по въпросите на междурегионалната сигурност и свързаността, проведена в рамките на Съвета на ЕС по външните работи.

„При наличието на такова нежелание, как да изградим основа, върху която страните да се споразумеят? Имаме идеи по въпроса, но е твърде рано да ги споделяме публично. Споделяме ги със заинтересованите страни. Ако, дай Боже, един ден бъдат реализирани, разбира се, че ще ги обявим“, добави той.

„В момента водим кръг от преговори за Черно море. По-конкретно – как зърното да бъде върнато на световните пазари? Търсим решение на това и разговаряме както с украинската, така и с руската страна“, посочи турският първи дипломат.

Фидан съобщи, че в кулоарите на форума се е срещнал с колегите си от Украйна, Германия, Литва, Дания, България, Румъния и Молдова. „Днес се срещнахме с България, Румъния и нашите украински приятели. През последните дни разговаряхме и с руснаците. Надявам се формулата, която имаме наум, да даде резултат и да решим този въпрос“, отбеляза министърът.

По думите му Анкара работи върху гарантирането на сигурността на корабоплаването и доставката на пшеница за бедните държави, като част от турските предложения вече са финализирани.

По отношение на преговорите с посредничеството на САЩ в Абу Даби, Фидан припомни, че Турция многократно е била домакин на същия формат през лятото на 2025 г. „Виждаме, че същността на проблема все още не е решена“, констатира той.

„В момента Русия иска останалата част от Донбас. Тя казва: „Това попада в рамките на моите граници“. Украинците отговарят: „Не, това е нашата родина, няма да се откажем от нея“. Именно тази част в момента кара войната да продължава“, обясни Фидан. Той уточни, че спорната оставаща територия възлиза на 11 до 12% според дефиницията на Русия и на 18% според тази на Украйна.

Според турския министър след уреждането на въпроса с линията на съприкосновение и Донбас ще трябва да бъдат решени още редица ключови теми, сред които гаранциите за сигурност, санкциите и замразените руски активи в процеса на възстановяване на Украйна. „Постигането на споразумение, което да удовлетворява всички страни по всички тези въпроси, е, както можете да оцените, доста трудно“, коментира той.