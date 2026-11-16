ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска първоначален заем от 400 милиона евро на румънската компания „Нуклеарелектрика“ за модернизацията на Първи блок на АЕЦ „Черна вода“, съобщи телевизия Диджи24.

Сумата представлява половината от общото финансиране в размер на 800 милиона евро, което финансовата институция планира да осигури за удължаване на експлоатационния живот на реактора с още 30 години.

Финансирането се предоставя въпреки висящата проверка от страна на Европейската комисия. От април тази година Брюксел провежда задълбочено разследване дали предвидената от Букурещ държавна помощ от около 3,2 милиарда евро за обновяването на съоръжението отговаря на европейските регулации, като окончателно решение по казуса все още липсва.

Кредитът от ЕИБ е договорен със срок за погасяване до 22 години. Според разчетите същинските дейности по модернизацията на блока трябва да започнат през 2027 г. и да продължат три години.

Вицепрезидентът на ЕИБ Йоанис Цакирис изтъкна, че тази инвестиция е доказателство за дългосрочния ангажимент на банката към икономическата конкурентоспособност, устойчивия растеж и енергийната сигурност на Румъния. Изпълнителният директор на „Нуклеарелектрика“ Михай Джоара също определи проекта като стратегически за страната, тъй като той ще обезпечи стабилно производство на нисковъглеродна електроенергия за десетилетия напред.

Към момента двата действащи реактора на АЕЦ „Черна вода“ генерират близо 20 процента от общото потребление на електроенергия в северната ни съседка.