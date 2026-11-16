Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

След края на дискусията изявления направиха председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, изпълняващата функциите главен прокурор Магдалена Лазарова и представляващият ВСС Боян Магдалинчев, като всички изразиха очаквания институционалният диалог да продължи.

Председателят на ВКС Галина Захарова подчерта, че за пръв път магистратите получават покана от правосъдния министър да обсъдят тези ключови теми, и определи финансирането като неотменим компонент от обективната независимост на съда.

„Въпросите касаещи независимостта на съдебната власт, въпросите касаещи финансирането на съдебната власт, да бъдат решавани с наше участие. Вярвам, че днеска се постави наистина началото на конструктивен диалог“, заяви тя.

Изпълняващата функциите главен прокурор Магдалена Лазарова посочи, че разговорите трябва да обхванат и предстоящите законодателни промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както и мерки за оптимизиране на работата на магистратите.

От своя страна представляващият ВСС Боян Магдалинчев акцентира върху нуждата от координация, но предупреди срещу прибързани действия. „Съдебната система да си има водещо отношение по промени, които могат да се очакват и да се правят, но без да се бърза прекомерно много и да се претупват нещата“, обобщи той.