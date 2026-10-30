Министър Найденов: България проведе мащабна реформа в борбата срещу прането на пари

България официално излиза от "сивия списък" за пране на пари. Решението е взето единодушно на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж на 30 октомври 2026 г.

Страната ни беше включена в списъка през октомври 2023 г. заради установени слабости в системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На заседанието България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов, който отчете предприетите законодателни промени и реформите в наказателното право.

"България осъществи широкообхватна реформа на Наказателния кодекс, променяйки основния си подход към криминализирането на тероризма чрез създаването на изцяло нова глава в него", заяви министърът.

Сред промените са и нови разпоредби в наказателно-процесуалното законодателство, които разширяват възможностите за търсене на отговорност от юридически лица.

Изваждането от списъка се очаква да улесни международните банкови преводи и да подобри инвестиционната среда в България. Досега засиленият контрол е водел до допълнителни проверки и забавяния при част от финансовите операции с чужбина.

Решението беше сред основните приоритети на правителството в борбата срещу корупцията и прането на пари.

"Сега сме съсредоточени върху ефективността и дълготрайните резултати при прилагането на тази рамка", подчерта Найденов.

Правосъдният министър увери, че България ще продължи да укрепва механизмите си за противодействие на финансовите престъпления и да сътрудничи с международните институции.