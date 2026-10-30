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Министър Найденов: България проведе мащабна реформа в борбата срещу прането на пари

Министър Найденов: България проведе мащабна реформа в борбата срещу прането на пари

Групата за финансови действия (FATF) единодушно одобри изваждането на страната ни от "сивия списък" за пране на пари

България официално излиза от "сивия списък" за пране на пари. Решението е взето единодушно на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж на 30 октомври 2026 г.

Страната ни беше включена в списъка през октомври 2023 г. заради установени слабости в системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На заседанието България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов, който отчете предприетите законодателни промени и реформите в наказателното право.

"България осъществи широкообхватна реформа на Наказателния кодекс, променяйки основния си подход към криминализирането на тероризма чрез създаването на изцяло нова глава в него", заяви министърът.

Сред промените са и нови разпоредби в наказателно-процесуалното законодателство, които разширяват възможностите за търсене на отговорност от юридически лица.

Изваждането от списъка се очаква да улесни международните банкови преводи и да подобри инвестиционната среда в България. Досега засиленият контрол е водел до допълнителни проверки и забавяния при част от финансовите операции с чужбина.

Решението беше сред основните приоритети на правителството в борбата срещу корупцията и прането на пари.

"Сега сме съсредоточени върху ефективността и дълготрайните резултати при прилагането на тази рамка", подчерта Найденов.

Правосъдният министър увери, че България ще продължи да укрепва механизмите си за противодействие на финансовите престъпления и да сътрудничи с международните институции.

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