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Блестящ дебют за Никола Цолов във Формула 1

Блестящ дебют за Никола Цолов във Формула 1

Българският пилот даде 12-о време и впечатли шефа на Racing Bulls

Никола Цолов записа името си в историята на българския автомобилен спорт, след като направи своя дебют в официална сесия от Формула 1. 19-годишният българин седна зад волана на болид на Racing Bulls в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико.

Цолов завърши на 12-о място от 22 пилоти и впечатли шефа на Racing Bulls Алан Пермейн. „Той направи първа сесия като по учебник. Определено ни даде храна за размисъл, а скоростта е на лице. Не може да искаме повече от това", заяви Пермейн още преди края на тренировката.

По коя телевизия да гледаме дебюта на Никола Цолов в кола от Формула 1?

Българският лъв получи възможност да кара на легендарната писта „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити, като замени титулярния пилот на отбора Лиъм Лоусън. Това беше първото участие на български състезател в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1.

За Цолов това е огромна крачка напред в кариерата и сбъдване на една от най-големите му мечти. Още по-важното е, че появата му в най-престижния автомобилен шампионат може да се окаже важна част от пътя му към титулярно място в шампионата.

„Това е момент, който съм чакал много дълго време. Мисля, че след теста ни стана ясно, че съм готов да карам първа свободна тренировка“, заяви Цолов преди дебюта си.

Българинът пристигна в Мексико след силен сезон във Формула 2, където се бори за шампионската титла. Той има шест победи и девет подиума и продължава да се бори за титлата.

През август Цолов проведе и успешен тест с болид на Racing Bulls от 2025 година на пистата „Имола“, където натрупа 143 обиколки без технически проблеми.

Дебютът му в Мексико има и допълнително значение. Racing Bulls все още трябва да определи пилотския си състав за сезон 2027, а сред кандидатите са самият Цолов, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.

Така първата свободна тренировка се превърна не просто във възможност за натрупване на опит, а и в шанс българският талант да покаже качествата си пред ръководството на отбора.

Никола Цолов вече направи първата си крачка във Формула 1. Голямата цел остава място сред титулярните пилоти на стартовата решетка.

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