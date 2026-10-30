По коя телевизия да гледаме дебюта на Никола Цолов в кола от Формула 1?

Българският автомобилен талант Никола Цолов се готви за дебют зад волана на болид от Формула 1. Това е поредна голяма крачка за родния пилот по пътя към най-престижния автомобилен шампионат в света. Очакванията към Цолов са големи, а интересът сред българските фенове ще бъде сериозен.

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Голямото събитие ще се състои на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити, където 19-годишният българин ще седне зад волана на болида на Racing Bulls. Той ще замени титулярния пилот Лиъм Лоусън за първата свободна тренировка, която ще продължи 60 минути.

Това означава, че българските фенове ще могат да наблюдават Цолов в компанията на най-добрите пилоти в света, докато той натрупва ценен опит в реални условия от състезателен уикенд във Формула 1. Важно е да се уточни, че участието на Цолов е само в първата свободна тренировка. Той няма да кара в квалификацията или в неделното състезание, тъй като Лоусън ще се завърне в болида за останалата част от уикенда.

Българските зрители могат да проследят историческия дебют пряко по Diema Sport 3 от 20:30 часа.