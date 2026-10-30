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Йотова за подкрепата на Борисов към Гюров: Това е неговият личен избор

Йотова за подкрепата на Борисов към Гюров: Това е неговият личен избор
БТА

Тя коментира и отношенията си с Румен Радев, както и оставката на началника на НСО

Подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров няма да промени хода на президентската надпревара според кандидата за държавен глава Илияна Йотова. Това заяви тя в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Не очаквам решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров да създаде повече интрига. Очаквам да получим гласовете и избора на българските граждани, както твърдяхме по време на цялата кампания. Нищо не се е променило", посочи Йотова.

Коментарът ѝ идва след общия призив на бивши премиери, министри и общественици в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

"Нов е призивът на Бойко Борисов, който подкрепи двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Това е неговият личен избор и всеки има право на това", заяви тя.

Йотова коментира и отношенията си с премиера Румен Радев. По думите ѝ съвместната им работа през годините не е пречка за кандидатурата ѝ, а период, с който се гордее.

"Това, че съм работила с Румен Радев дълги години, в никакъв случай не е проблем. Даже очаквам много повече гласове, които са подкрепили "Прогресивна България"", подчерта тя.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев също призова гражданите да участват в балотажа на 1 ноември, Деня на народните будители.

По отношение на оставката на началника на НСО генерал Емил Тонев Йотова уточни, че все още не е взела окончателно решение.

"В предишното ни интервю казах, че шефът на НСО е подал оставката си, но не казах, че ще я приема, а че ще има съгласувателна процедура, така както е в закона", посочи тя.

Йотова заяви, че ще бъдат разгледани резултатите от проверките и заключенията на Военната прокуратура, преди да се пристъпи към решение.

"Всичко трябва да се огледа. Има шанс за всякакво решение", заключи тя.

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