Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Цените на златото и среброто достигнаха най-ниските си равнища от ноември 2025 г. на фона на засилващите се очаквания за повишаване на лихвените проценти. Това съобщава ДПА, като посочва, че данните за инфлацията в еврозоната увеличават вероятността Европейската централна банка (ЕЦБ) да затегне паричната си политика през декември.

В днешната търговия в Лондон златото поевтиня до 3937 долара, или около 3537 евро за тройунция. Това е най-ниската му цена от ноември миналата година. Среброто също отбеляза спад, като цената му слезе под 50 долара до 49,62 долара за тройунция.

Поскъпването на горивата и природния газ ускорява инфлацията в големите икономики от еврозоната и засилва очакванията за ново повишаване на лихвите. Тъй като златото и среброто не носят лихвен доход, перспективата за по-висока доходност от държавните облигации ги прави по-малко привлекателни за инвеститорите.

Подобни очаквания има и в САЩ, където Управлението за федерален резерв (УФР) не изключва повишение на лихвените проценти през декември. Данните, публикувани вчера, показаха, че годишната инфлация, измерена чрез индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE), е достигнала 3,6% през септември. Показателят, който Федералният резерв използва при оценката на инфлацията, остава над целевото равнище от 2%.

През октомври златото е поевтиняло с почти 5%. Допълнителен натиск върху пазарите оказват опасенията от нови сблъсъци в Близкия изток, които поддържат високите цени на енергията и засилват инфлационните притеснения на инвеститорите.