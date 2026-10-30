Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година
Снимка: Pixabay

Очакванията за повишаване на лихвите от ЕЦБ и Федералния резерв засилват натиска върху благородните метали, като златото е загубило почти 5% от стойността си през октомври

Цените на златото и среброто достигнаха най-ниските си равнища от ноември 2025 г. на фона на засилващите се очаквания за повишаване на лихвените проценти. Това съобщава ДПА, като посочва, че данните за инфлацията в еврозоната увеличават вероятността Европейската централна банка (ЕЦБ) да затегне паричната си политика през декември.

В днешната търговия в Лондон златото поевтиня до 3937 долара, или около 3537 евро за тройунция. Това е най-ниската му цена от ноември миналата година. Среброто също отбеляза спад, като цената му слезе под 50 долара до 49,62 долара за тройунция.

Поскъпването на горивата и природния газ ускорява инфлацията в големите икономики от еврозоната и засилва очакванията за ново повишаване на лихвите. Тъй като златото и среброто не носят лихвен доход, перспективата за по-висока доходност от държавните облигации ги прави по-малко привлекателни за инвеститорите.

Подобни очаквания има и в САЩ, където Управлението за федерален резерв (УФР) не изключва повишение на лихвените проценти през декември. Данните, публикувани вчера, показаха, че годишната инфлация, измерена чрез индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE), е достигнала 3,6% през септември. Показателят, който Федералният резерв използва при оценката на инфлацията, остава над целевото равнище от 2%.

През октомври златото е поевтиняло с почти 5%. Допълнителен натиск върху пазарите оказват опасенията от нови сблъсъци в Близкия изток, които поддържат високите цени на енергията и засилват инфлационните притеснения на инвеститорите.

Още по темата

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Цената на златото спадна с над 2%

Цената на златото спадна с над 2%

Археолози откриха златен пръстен-печат в Златоград

Археолози откриха златен пръстен-печат в Златоград

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Иван Василев: Министерства работят заедно, за да ускорят достъпа на българските иновативни компании до пазара

Иван Василев: Министерства работят заедно, за да ускорят достъпа на българските иновативни компании до пазара

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Историческата криптоатака: Съмненията са, че зад нея стоят севернокорейски хакери

Историческата криптоатака: Съмненията са, че зад нея стоят севернокорейски хакери

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

След оттеглянето на Лагард: Как се избира президентът на ЕЦБ?

След оттеглянето на Лагард: Как се избира президентът на ЕЦБ?

Водещи

Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

  • Току-що
Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

  • Преди 1 минута
Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

  • Преди 10 минути
Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

  • Преди 11 минути
Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

  • Преди 12 минути
Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

  • Преди 13 минути
Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

  • Преди 28 минути
Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

  • Преди 32 минути
БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

  • Преди 34 минути
Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

  • Преди 36 минути
Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

  • Преди 40 минути
Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

  • Преди 44 минути
Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

  • Преди 44 минути
Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

  • Преди 52 минути
Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви

Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви

  • Преди 54 минути