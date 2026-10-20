Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Три години след смъртта на основателя на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин, неговият син Павел Пригожин не само запази значителна част от бащината бизнес империя, но и разшири позициите ѝ на африканския континент. Разследване на Wall Street Journal (WSJ) разкрива, че 28-годишният наследник днес управлява мрежа от наемници и търговски операции в Централноафриканската република (ЦАР) с общ годишен оборот над 400 милиона долара.

Когато Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа през август 2023 г., тогава 25-годишният му син бе известен главно с луксозния си начин на живот. Смъртта на баща му обаче го изправи пред задачата да оглави една от най-влиятелните военни организации в света. По данни на американското издание Павел е наследил активи на стойност около 12 милиарда рубли, както и бизнес интереси в добива на ресурси, въоръжената охрана и търговията.

Запазване на влиянието в Африка

След кончината на Пригожин-старши, Москва се опита да постави бойците на „Вагнер“ под държавен контрол чрез новосъздадения Африкански корпус. В ЦАР обаче този план срещна отпор от местното ръководство. Президентът Фостен-Арканж Туадера лично настоя пред Кремъл наемниците да останат в страната, вместо да бъдат заменяни с редовна руска армия.

Причината е пълната зависимост на управлението от групировката, която осигурява личната охрана на държавния глава и се бори срещу бунтовниците. Около 500 бойци на „Вагнер“ продължават да действат в столицата Банги, интегрирани в местните структури за сигурност. Така Павел Пригожин съхрани влиянието си въпреки опитите на Русия за централизация.

Злато, оръжия и легален бизнес

Основното перо в приходите на мрежата е добивът на злато. Групировката контролира най-голямото находище в ЦАР, генериращо продукция за около 250 милиона долара годишно. Местните власти улесняват износа, като представят благородния метал за държавна собственост, а през последните месеци част от доставките са преминавали през Беларус.

Освен с природни ресурси, разследването свързва организацията с незаконна търговия с оръжие за групировки в Судан и Либия, както и с контрол над местния пазар на трамадол, който е силно опиоидно обезболяващо лекарство. Успоредно с това „Вагнер“ развива и легално производство на бира и водка в страната. Според международната организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime, съчетанието от законни и незаконни дейности превръща структурата в изключително печеливша машина.

Информационно влияние и нов щаб

Икономическата мощ на „Вагнер“ се подсилва от медийно влияние. Организацията държи местни радиостанции, които излъчват антизападна пропаганда и подкрепят президента Туадера и Русия.

Въпреки че живее предимно в Санкт Петербург, Павел Пригожин редовно посещава Банги, където отсяда в луксозния хотел Ledger Plaza – превърнат във фактически щаб на наемниците. Сградата е строго охранявана, а местните служители преминават през проверки за сигурност преди срещи с него. Анализаторите смятат, че Кремъл толерира Павел, тъй като не го вижда като политическа заплаха.

Според експерти, цитирани от WSJ, в момента организацията претърпява сериозна трансформация. Тя постепенно се отдалечава от първоначалния си модел на частна армия и все повече придобива белезите на организирана престъпна мрежа, която прилага насилие срещу всички конкуренти на местния пазар.