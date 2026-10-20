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Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си
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Павел е наследил активи на стойност около 12 милиарда рубли, както и бизнес интереси в добива на ресурси, въоръжената охрана и търговията

Три години след смъртта на основателя на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин, неговият син Павел Пригожин не само запази значителна част от бащината бизнес империя, но и разшири позициите ѝ на африканския континент. Разследване на Wall Street Journal (WSJ) разкрива, че 28-годишният наследник днес управлява мрежа от наемници и търговски операции в Централноафриканската република (ЦАР) с общ годишен оборот над 400 милиона долара.

Когато Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа през август 2023 г., тогава 25-годишният му син бе известен главно с луксозния си начин на живот. Смъртта на баща му обаче го изправи пред задачата да оглави една от най-влиятелните военни организации в света. По данни на американското издание Павел е наследил активи на стойност около 12 милиарда рубли, както и бизнес интереси в добива на ресурси, въоръжената охрана и търговията.

Запазване на влиянието в Африка

След кончината на Пригожин-старши, Москва се опита да постави бойците на „Вагнер“ под държавен контрол чрез новосъздадения Африкански корпус. В ЦАР обаче този план срещна отпор от местното ръководство. Президентът Фостен-Арканж Туадера лично настоя пред Кремъл наемниците да останат в страната, вместо да бъдат заменяни с редовна руска армия.

Причината е пълната зависимост на управлението от групировката, която осигурява личната охрана на държавния глава и се бори срещу бунтовниците. Около 500 бойци на „Вагнер“ продължават да действат в столицата Банги, интегрирани в местните структури за сигурност. Така Павел Пригожин съхрани влиянието си въпреки опитите на Русия за централизация.

Злато, оръжия и легален бизнес

Основното перо в приходите на мрежата е добивът на злато. Групировката контролира най-голямото находище в ЦАР, генериращо продукция за около 250 милиона долара годишно. Местните власти улесняват износа, като представят благородния метал за държавна собственост, а през последните месеци част от доставките са преминавали през Беларус.

Освен с природни ресурси, разследването свързва организацията с незаконна търговия с оръжие за групировки в Судан и Либия, както и с контрол над местния пазар на трамадол, който е силно опиоидно обезболяващо лекарство. Успоредно с това „Вагнер“ развива и легално производство на бира и водка в страната. Според международната организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime, съчетанието от законни и незаконни дейности превръща структурата в изключително печеливша машина.

Информационно влияние и нов щаб

Икономическата мощ на „Вагнер“ се подсилва от медийно влияние. Организацията държи местни радиостанции, които излъчват антизападна пропаганда и подкрепят президента Туадера и Русия.

Въпреки че живее предимно в Санкт Петербург, Павел Пригожин редовно посещава Банги, където отсяда в луксозния хотел Ledger Plaza – превърнат във фактически щаб на наемниците. Сградата е строго охранявана, а местните служители преминават през проверки за сигурност преди срещи с него. Анализаторите смятат, че Кремъл толерира Павел, тъй като не го вижда като политическа заплаха.

Според експерти, цитирани от WSJ, в момента организацията претърпява сериозна трансформация. Тя постепенно се отдалечава от първоначалния си модел на частна армия и все повече придобива белезите на организирана престъпна мрежа, която прилага насилие срещу всички конкуренти на местния пазар.

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