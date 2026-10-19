Рубио: Тръмп си дава 60 дни, за да оцени ефекта от санкциите срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще използва следващите 60 дни, за да оцени икономическите последици от санкциите и митата срещу Русия, чието прилагане наскоро отмени. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от "Ройтерс".

Решението засяга ограничения, насочени срещу Москва заради войната в Украйна, включително мита върху руски стоки и санкции срещу държави, които купуват руски петрол и газ.

"Мисля, че президентът иска да използва 60-дневния период, за да анализира какво ще означава налагането както на санкции, така и на мита за световната и американската икономика", обясни Рубио.

Решението предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че отслабването на икономическия натиск върху Русия може да доведе до удължаване на войната.

Междувременно Вашингтон защити и споразумението с Москва за увеличаване на доставките на дизелово гориво. Според обявеното от Тръмп Русия първоначално ще достави над 300 хиляди тона дизел за САЩ, като се предвиждат и последващи доставки.

"Този дизел ще бъде продаден по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат САЩ", заяви държавният секретар.

Американският министър на енергетиката Крис Райт определи споразумението като стимул за прекратяване на войната, а не като икономическа подкрепа за Кремъл.

Според Рубио конфликтите в Украйна и Близкия изток вече оказват едновременно влияние върху световните енергийни пазари, което налага Вашингтон да преценява не само политическите, но и икономическите последици от решенията си.