Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл заяви, че е съгласен с оценката на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че войната в Украйна се намира в опасна патова ситуация и към момента не се вижда ясен дипломатически пробив.

"Да, съгласни сме с него", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в кулоарите на среща на лидерите на бивши съветски републики в Туркменистан.

Песков подчерта, че според Москва именно дипломатите трябва да търсят изход от ситуацията и да намерят път към мир.

"Изкуството на дипломацията се състои именно в това да се намери някакъв изход, който да позволи да се премине към мирен път", заяви той.

Кремъл отново настоя, че не подкрепя частични решения или ограничени примирия.

"Ние не сме за фрагментирано решение. Ние сме за цялостно решение, което ще позволи устойчиво уреждане за много, много години – за десетилетия", каза Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче отхвърли тезата, че дипломатическите усилия са стигнали до задънена улица.

"Не сме в дипломатическа задънена улица", заяви Зеленски, като призова за по-силен натиск върху Москва чрез санкции и други икономически мерки.

Разминаването идва на фона на продължаващите дипломатически опити на Вашингтон да търси формула за прекратяване на войната. Американски представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с украински представители в Маями, за да обсъдят нови предложения за възможно уреждане на конфликта.