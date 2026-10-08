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Президентът Йотова: Разделението на КСНС беше само за това как да приключи войната в Украйна

Президентът Йотова: Разделението на КСНС беше само за това как да приключи войната в Украйна
БТА

Президентът призова за създаване на "коалиция за мир"

Разделението по време на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност е било само по един въпрос - как да приключи войната в Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова при посещението си в Казанлък заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев.

По думите ѝ е необходимо възможно най-скоро да бъде създадена "коалиция за мир" и да има европейско предложение за прекратяване на военните действия, в чието изработване България да участва активно.

Йотова предупреди, че алтернативата е продължаваща ескалация, повече рискове не само в Черно море, а и в целия регион, повече средства за въоръжаване и още човешки жертви. Тя подчерта, че е необходима "практическа дипломация", а България трябва да бъде сред активните страни в този процес.

Президентът посочи, че въпреки споровете участниците в КСНС са се обединили около текст с конкретни предложения. Ден по-рано съветът осъди ударите по търговски кораби в Черно море и поиска незабавна проверка за установяване на извършителите.

По думите на Йотова сред обсъдените мерки са използване на политическите и дипломатическите канали за преговори, консултации с Турция и Румъния за по-безопасно корабоплаване в икономическите зони и търсене на общ подход между шестте черноморски държави за ограничаване на риска от дронове.

Темата обаче остана предмет на политически спор и след заседанието. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви днес, че според него КСНС не е постигнал общо становище, докато Йотова поддържа тезата, че по основните мерки е имало съгласие.

Президентът заяви още, че се кандидатира за нов мандат, защото смята, че натрупаният от нея опит може да бъде използван в интерес на страната.

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