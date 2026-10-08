Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Кандидатът за държавен глава Андрей Гюров покани на дебат своя основен конкурент в надпреварата за президентството Илияна Йотова. В разпространено днес официално обръщение той поясни, че вече е откликнал положително на всички изпратени до него предложения за телевизионни и публични дискусии.

В същото време Гюров подчерта, че опонентката му все още запазва мълчание и не е дала съгласието си за участие в нито една от срещите.

„Истинската кандидат-президентска кампания предполага дебат. Приемам отправените покани една по една. Г-жа Йотова не е потвърдила нито една“, категоричен е Гюров във видеоклип, споделен в неговия фейсбук профил.

По думите му директното противопоставяне на концепции и стратегии за управлението на президентската институция е задължителен елемент от всеки честен демократичен вот. Кандидатът е на мнение, че гласоподавателите имат пълното право да видят претендентите един до друг, за да претеглят доводите им преди гласуването.

„В една функционираща демокрация кандидатите трябва ясно да представят позициите си, да застават един срещу друг и да дебатират, за да могат избирателите да направят информиран избор. Готов съм за такъв дебат и го очаквам. Нека представим пред хората своите позиции и визията си за президентската институция. Без предварително подбрани въпроси, без бягство от трудните теми, пред българските граждани, открито“, заявява в заключение Андрей Гюров.