Да работиш със световноизвестни музиканти, да бъдеш част от мащабни международни продукции и едновременно с това да продължаваш семейна традиция, започнала преди повече от век. Това е част от професионалния път на фризьора Любомир Петров, който разказа пред ТАРАЛЕЖ за предизвикателствата в професията, работата си със световните звезди Foo Fighters и променящите се представи за красота.

Според него най-голямото предизвикателство пред съвременната индустрия е не толкова непрекъснатата промяна на модните тенденции, колкото стремежът на хората да приличат един на друг.

Работата с Foo Fighters: Няма място за его, когато създаваш изкуство

Любомир Петров е част от екипа, работил по заснемането на видеото към парчето Window на американската рок група Foo Fighters. По думите му подобни международни продукции разчитат на професионалисти с доказан опит, които се избират след препоръки от продуцентски компании.

„Продуцентските компании, които се занимават със създаването на видеоклипове и рекламни кампании, предлагат хора, които имат достатъчно опит в България, работили са с други изпълнители или по големи кампании. Предлагат ги на самия клиент, в случая Foo Fighters, и на агенцията, която заснема клипа. След това те избират. Обикновено се срещат с няколко души и вземат решение“, обясни той.

Снимките продължават два дни, а работата включва множество персонажи и различни творчески предизвикателства.

„Доста интересно беше заснемането на самия клип. Два дни снимахме, имаше страшно много персонажи. Но това е чудото на нашата работа. Всяко предизвикателство и всяка приказка, която разказваме, изискват да влезеш в дълбочина, да усетиш какво иска да покаже режисьорът и изпълнителят. Трябва да можеш да се адаптираш и да не се стремиш да блестиш като отделна единица, а да работиш екипно за създаването на крайния продукт“, разказа Петров.

На въпрос дали световноизвестните музиканти са били претенциозни, той направи разграничение между претенциите и високите професионални изисквания.

„Претенциозни не бих казал. Изискващи – да. Защото претенцията много често се бърка с изискването. Всеки клиент иска да получи най-доброто за това, за което плаща в крайна сметка. Не бих го нарекъл претенция, а изискване.“

Според него ключът към успешната работа в подобни продукции е способността да оставиш личните си амбиции на заден план.

„Егото убива таланта. Когато егото надделее в комуникацията с хората, то започва да пречи на всичко, което създаваш. Няма място за его, защото ние не създаваме продукт, който е наш сам по себе си. Никой не иска да блеснеш и да направиш най-съвършената прическа, която можеш да направиш. Искат да създадеш точно това, което трябва да бъде показано в конкретната история.“

Този принцип важи за всички творчески професии – от фризьорството и грима до костюмите и режисурата.

„Трябва да влезеш в историята, в духа на приказката, която се разказва, и да отговориш на това, което се търси. Няма място за его“, категоричен е той.

Социалните мрежи създадоха измислен свят на съвършенство

Според Любомир Петров социалните мрежи оказват все по-силно влияние върху представите за красота, но ефектът им невинаги е положителен.

„По-скоро пречат. Социалните мрежи създадоха един измислен свят на съвършенство. Те са малко като кредитните карти – хората харчат пари за неща, които не им трябват и които не могат да си позволят. В социалните мрежи и модата се създаде един измислен свят на съвършенство, а хората всъщност са най-красиви в своите несъвършенства“, коментира фризьорът.

По думите му желанието на човек безусловно да прилича на някого другиго пречи на изграждането на собствена идентичност.

„Едно е мода, друго е стил. Всеки човек трябва да се опита да създаде собствен стил, в който да адаптира модните тенденции спрямо своите дадености, съвършенства и несъвършенства. И едва след това да включва определени модни елементи.“

Особено интересни според него са промените във вкусовете на младото поколение. Макар да определя част от тенденциите като необичайни, той вижда и положителна страна в стремежа на младите хора да се отличават.

„В момента има едно изкарване на преден план на Аза, до голяма степен благодарение на социалните мрежи и на това, че всичко става унифицирано. Младите хора се опитват да се заявят. Например има една мода, която е изключително странна за мен, но това не означава, че не е хубава – мръсните обувки. Всички искат да носят изключително вехти, груби обувки. Има и един своеобразен бунт срещу естетиката – асиметрични прически, странни комбинации от цветове“, обясни фризьорът.

Въпреки критичния си поглед към някои тенденции Петров смята, че именно тези прояви могат да доведат до възраждането на субкултурите.

„Всъщност това само по себе си е субкултура, което може би е хубаво. Защото субкултурите бяха нещо, което доста липсваше в България. По мое време имаше различни групи – скинове, рапъри и други. Имаше малки субкултури, които в един момент изчезнаха. Всичко се унифицира.“

Три поколения фризьори и една семейна традиция

Любомир Петров е трето поколение фризьор, но признава, че първоначално изобщо не е искал да продължи семейната професия.

„Истината е, че аз не исках да стана фризьор. Не за друго, а защото ме караха да стана фризьор. Това беше бунтът на моето поколение“, разказа той.

Семейната история, която споделя, отвежда към началото на миналия век, когато неговите предшественици поставят основите на професионалната традиция. По думите му още през 20-те години на XX век баба му започва да се занимава с фризьорство, като постепенно развива занаята, обучава кадри и допринася за утвърждаването му като професия в България. Въвежда студеното къдрене у нас.

След това баща му продължава традицията като работи съвместно с имена като стилист Капанов.

„Тогава нямаше интернет, нямаше откъде да вземеш модата. Трябваше да пътуваш, да видиш какво се случва навън и да адаптираш тенденциите към България“, разказа той.

Според Петров именно усилията на тези поколения са допринесли за развитието на съвременното фризьорство у нас. За него обаче професията е много повече от занаят.

„Фризьорството не е професия, то е начин на живот. Защото ти не преставаш да бъдеш фризьор. Не можеш да бъдеш фризьор наполовина. Не можеш да спреш да бъдеш фризьор, защото хората около теб винаги са с коси.“

Каква е най-модерната прическа? Тази, която ти отива

В навечерието на празниците, когато много жени започват да обмислят нова визия, Любомир Петров има един основен съвет – да не се поддават сляпо на тенденциите.

„Модерно е в момента да имаш стил. Да изградиш своя стил. Аз бих посъветвал дамите да не следват всяко нещо, което някой им казва, че е модна тенденция, а да намерят своя стил и хората, на които могат да имат безпрекословно доверие“, заяви той.

Според него отношенията между фризьора и клиента трябва да се основават преди всичко на доверие.

„Нашата професия всъщност е доверие. Работата ни не е просто да следваме модните тенденции, защото така понякога се получават големи поражения, които после трудно се поправят. Когато след години видиш снимките си, може едновременно да ти стане тъжно и смешно“, коментира Петров.

Той подчерта, че задачата на добрия професионалист не е да възпроизведе популярна прическа, а да я адаптира към конкретния човек.

„Нашата работа като фризьори е да адаптираме модата спрямо даденостите на човека. Първото основно нещо, което трябва да открие добрият фризьор, е какви са несъвършенствата на главата. За да можем да работим с тях – или да ги скрием, или да отклоним вниманието от тях и да го насочим към друг акцент.“

Според него именно това отличава истинския професионалист от човека, който просто изпълнява поръчки. За Петров бъдещето на красотата не е в съвършените образи от социалните мрежи, нито в безусловното следване на поредната тенденция. То е в способността на всеки човек да открие собствената си идентичност, а на професионалистите – да му помогнат да я подчертае.