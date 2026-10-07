Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Тази вечер в Операта: Концерт на певци от 9 държави, водени от Райна Кабаиванска

Тази вечер в Операта: Концерт на певци от 9 държави, водени от Райна Кабаиванска
Снимка: БТА

Ще звучат арии от Моцарт, Росини, Доницети, Белини, Верди, Сен-Санс, Бизе, Пучини и Бърнстайн

Млади таланти от XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет (НБУ) ще изнесат тази вечер галаконцерт в Софийската опера и балет, съобщават от висшето училище.

На сцената ще излязат лауреатите на тазгодишния клас - певци от България, Румъния, Италия, Грузия, Китай, Украйна, Гърция, Южна Корея и Турция. Публиката ще чуе арии от Моцарт, Росини, Доницети, Белини, Верди, Сен-Санс, Бизе, Пучини и Бърнстайн.

Специални гости на вечерта ще бъдат утвърдени артисти от школата на Райна Кабаиванска и стипендианти на Фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ - Селене Дзанети (Италия), солистка на сцените на Ла Скала, Ковънт Гардън и Виенската държавна опера, Мария Радоева (България) и Александрина Михайлова (България).

Създател и продуцент на Майсторския клас на Райна Кабаиванска е д-р Георги Текев - изпълнителен директор на НБУ.

Галаконцертът е посветен на 35-годишнината на Нов български университет и поставя началото на поредица от събития, с които университетът отбелязва своя юбилей.

Още по темата

Райна Кабаиванска: Когато изкуството говори, политиката трябва да мълчи

Райна Кабаиванска: Когато изкуството говори, политиката трябва да мълчи

Актрисата Елена Димитрова: Да видим кое е важно в живота и само за нас ли е добро

Актрисата Елена Димитрова: Да видим кое е важно в живота и само за нас ли е добро

Актьорът Делян Дъбов пред Таралеж: Боли ме, че България е в челните класации на негативните тенденции

Актьорът Делян Дъбов пред Таралеж: Боли ме, че България е в челните класации на негативните тенденции

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който незавършеното иска място, а не още обещания

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който незавършеното иска място, а не още обещания

Йорданка Христова се впечатли от новия дом на ЦСКА

Йорданка Христова се впечатли от новия дом на ЦСКА

Билетите свършиха за 48 часа: "Под прикритие 6" предизвика огромен интерес

Билетите свършиха за 48 часа: "Под прикритие 6" предизвика огромен интерес

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който промяната получава работеща форма

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който промяната получава работеща форма

Чехия се оттегля от „Евровизия 2027“ заради финансови ограничения

Чехия се оттегля от „Евровизия 2027“ заради финансови ограничения

Водещи

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 5 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 19 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 32 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 42 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 52 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна