Тази вечер в Операта: Концерт на певци от 9 държави, водени от Райна Кабаиванска

Млади таланти от XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет (НБУ) ще изнесат тази вечер галаконцерт в Софийската опера и балет, съобщават от висшето училище.

На сцената ще излязат лауреатите на тазгодишния клас - певци от България, Румъния, Италия, Грузия, Китай, Украйна, Гърция, Южна Корея и Турция. Публиката ще чуе арии от Моцарт, Росини, Доницети, Белини, Верди, Сен-Санс, Бизе, Пучини и Бърнстайн.

Специални гости на вечерта ще бъдат утвърдени артисти от школата на Райна Кабаиванска и стипендианти на Фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ - Селене Дзанети (Италия), солистка на сцените на Ла Скала, Ковънт Гардън и Виенската държавна опера, Мария Радоева (България) и Александрина Михайлова (България).

Създател и продуцент на Майсторския клас на Райна Кабаиванска е д-р Георги Текев - изпълнителен директор на НБУ.

Галаконцертът е посветен на 35-годишнината на Нов български университет и поставя началото на поредица от събития, с които университетът отбелязва своя юбилей.